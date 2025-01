Comediante Ken Flores morre aos 28 anos, em Los Angeles

Ken Flores, comediante dos Estados Unidos, morreu aos 28 anos.

O que aconteceu

As informações são do TMZ. De acordo com o Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles, Flores morreu na terça-feira (28).

A família de Ken compartilhou a notícia em sua conta do Instagram, nesta quarta-feira (29). "É com grande tristeza que confirmamos o falecimento prematuro de nosso amigo, irmão e filho, Kenyi Flores".