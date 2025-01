Com 10% de gordura corporal, Adriana Bombom exibe corpo malhado

Adriana Bombom, 51, exibiu os resultados de seus esforços na academia.

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (29), a influenciadora compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, um vídeo em que aparece de maiô cavado. Bombom, que é musa da Grande Rio no Carnaval, aderiu à peça cheia de recortes.

A repórter, que contou recentemente estar com apenas 10% de gordura corporal, ostentou um corpo sarado e definido. "O peixe morre pela boca… e as pessoas que se alimentam mal também! Seu corpo se transforma no que você come!", escreveu ela na legenda da publicação.