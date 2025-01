'Massacre da Família Hope': conheça macabra história que inspirou livro

Lizzie Borden tem uma história infame. Ela foi a julgamento, mas foi considerada inocente. Eu não acho que com base em nenhuma evidência, mas porque na época eles apenas pensaram que uma mulher tão pequena como aquela não conseguiria cometer tamanha violência.

Riley Sager, em entrevista a Splash

Há até mesmo uma canção infantil famosa que, em tradução para o português, diz o seguinte: "Lizzie levou um machado; E deu a mãe dela quarenta pancadas; E quando o trabalho foi bem feito; Ela deu a seu pai quarenta e uma".

Já o livro, "O Massacre da Família Hope", conta a história de Lenora Hope, a única integrante da família que sobreviveu a um massacre que aterrorizou o estado do Maine, em 1929. Por falta de provas, Lenora é absolvida das acusações e vive na mansão onde ocorreu o crime. Na década de 1980, porém, o episódio volta à tona quando a cuidadora de idosos Kit McDeere é designada para um trabalho na mansão no topo do penhasco, depois que a antiga enfermeira foge misteriosamente.

Riley Sager é o autor de 'O Massacre da Família Hope' Imagem: Divulgação/ Intrínseca

Enquanto estava pensando no que escreveria no meu novo livro, estava com a história de Lizzie Borden na cabeça. E pensei que seria legal para a trama existir uma enfermeira que cuidaria dela quando mais velha. Assim, encontrei personagens e um enredo muito legal para explorar.

O livro mistura a história mórbida com thriller psicológico e explora temas como a fragilidade das relações familiares, o impacto do passado e a busca por redenção.