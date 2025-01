Big Fone rendeu! Direção joga baixo e tira BBB do marasmo

Tadeu Schmidt foi bem claro no discurso desta terça-feira: chega de agir como leão no quarto e como um gatinho na sala. A falta de ímpeto do elenco para partir rumo ao confronto estava atrapalhando bastante a performance da temporada.

Como tangibilização da retórica do apresentador, uma dinâmica animou a quarta-feira: Renata e Eva atenderam o Big Fone e ganharam um almoço com outras duas duplas escolhidas por elas: Delma e Guilherme, Maike e Gabriel.

Depois de se refestelar com os comes e bebes, tiveram que tomar decisões que inevitavelmente fariam com que se expusessem em relação a como se sentem em relação aos adversários. Enquanto isso, o restante da casa estava ouvindo.