'Leão de quarto'; o discurso de Tadeu para eliminar Edilberto e Raissa

Edilberto e Raissa são a segunda dupla eliminada do BBB 25 (Globo). Eles receberam 50,70% dos votos na disputa contra Mateus e Vitória (43,51%) e Diego e Daniele Hypolito (5,79%). O discurso eliminatório da dupla garantiu o nome de Tadeu Schmidt como o assunto mais falado no X após a exibição do programa.

O que aconteceu

No discurso, Tadeu sugeriu para que todos os participantes façam uma autoavaliação e questionem se estariam torcendo para eles mesmo se estivessem como telespectadores.