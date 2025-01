BBB 25: Gracyanne Barbosa reage após veto: 'Dar na cara dela'

Gracyanne Barbosa foi a escolhida para não participar do Show de Quarta no BBB 25.

O que aconteceu

Renata, Eva, Maike, Gabriel, Guilherme e Joselma tiveram algumas missões para cumprir após o almoço especial do Big Fone. Segundo eles, a influencer era a melhor escolha para ficar de fora por sempre ir dormir cedo nos dias de festa.