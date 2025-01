BBB 25: Eliminado, Edi revela tristeza por atitude de Diego: 'Decepcionado'

Eliminados nesta terça-feira (28) do BBB 25 (Globo), Edilberto e Raíssa avaliam sua trajetória em entrevista a Ana Maria Braga no Mais Você desta quarta (29).

O que aconteceu

Edilberto disse ter ficado "triste" ao ouvir, ainda dentro da casa, Diego tentando colocá-lo no Paredão. "Tudo o que acontecia no programa era Edi e Raíssa. A gente se sentiu muito alvo de tudo", disse.