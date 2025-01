BBB 25: Sister atende Big Fone e recebe missão que altera Paredão

Eva atendeu ao telefone na área externa e recebeu a informação sobre o almoço. Ao lado de outros participantes, a bailarina ajudando Renata a coordenar um treino coletivo no gramado.

As duplas Guilherme e Joselma, e Maike e Gabriel foram os convidados para participar da refeição. O almoço será transmitido com áudio no telão da sala, o que possibilitará que todos os participantes saibam o que as duplas estão conversando.

Sem que saibam que estão sendo observados, as três duplas terão de tomar decisões importantes sobre o jogo. Dentre elas, eles terão que escolher, em consenso, quem dos seis receberá uma imunidade nesta semana.

