Interrupção, cobrança e mais: 6 vezes que Mateus e Vitória tretaram no BBB

Cobrança

Logo no intervalo do programa ao vivo do segundo dia, Mateus apontou para a dupla que eles dois deveriam interagir mais. Ele apontou, ainda, ter se sentido afastado dela durante o segundo dia de confinamento. Vitória disse não ter ouvido que o amigo iria malhar mais cedo. "Se eu tivesse ouvido eu teria ido."

Vitória se justificou com a dupla e sugeriu que eles melhorem isso no próximo dia. "Eu achei chato ficar indo atrás toda hora. (...) Ontem eu fiquei atrás de você, hoje você em mim e tá ótimo. Amanhã a gente equilibra isso."

'Não me deixa falar'

Logo após a formação do 1º Paredão, onde os dois venceram a Prova Bate e Volta, Vitória chorou no Quarto Nordeste e se desentendeu com o amigo. A sister desabafava. "Eu estou muito nervosa, como qualquer um estaria. E eu tenho um problema que, às vezes, eu dou risada quando estou nervosa."

Mateus, então, tentou falar algo e Vitória o cortou. "Deixa eu falar! Caralh*, eu estou nervosa e você não deixa eu falar nunca, porr*."