Edilberto e Raissa são a 2ª dupla eliminada do BBB 25 com 50,70% dos votos

Como foi o discurso

Em seu discurso, Tadeu iniciou falando de vida real. "Nossos emparedados estão acostumados a receber um feedback. Ginastas no campeonato recebem uma nota, artistas no picadeiro recebem avaliação do respeitável público, atriz na novela tem um monte de gente pra dizer se está mandando bem. Arquiteto tem cliente. Aqui são todos jogadores de Big Brother."

Ele questionou. "É difícil saber se vocês estão no caminho certo. Mas deixa eu lembrar: pra certas coisas não tem dúvida. Todos aqui são fãs de BBB. Lá no fundo tem um telespectador apaixonado. Para e avalia: se você estivesse assistindo, estaria torcendo por uma dupla como a sua? Você estaria sendo protagonista?".

Tadeu continuou. "Pra ganhar esse jogo tem que correr riscos. Veja como um campeão de BBB tem que ser admirado. Mesmo assim, o campeão vai com tudo, sem medo, porque é o único caminho certo."

Antes de eliminar a dupla, Tadeu ressaltou que a dupla era formada por uma "mulher doce" e um "homem de coração bom".

Como foi a votação

Dupla Edilberto e Raissa

Média: 50,70%

Voto Único: 48,21%

Voto Torcida: 53,20%