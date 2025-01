Donos do circo: a passagem de Edilberto e Raissa no picadeiro do BBB 25

Edilberto, ou Ed, faz parte da 6ª geração de uma família circense. Sua caravana, montada com sua mulher, viaja por cidades do interior e, de 15 em 15 dias, está em lugares diferentes.

No BBB 25, pai e filha circularam entre grupos. Arleane e Marcelo, Diogo, Vilma, Maike, Gabriel e os gêmeos João Gabriel e João Pedro são alguns dos nomes com quem a dupla conviveu mais.

Ed chamou a atenção por tomar a dianteira e estrear a primeira dinâmica da casa, que dividiu "quem joga com quem". No episódio, ele declarou não jogar junto com as duplas Aline e Vinícius e Camilla e Thamiris. Gracyanne defendeu que Edilberto "entrou com tudo" para se destacar no jogo como protagonista.

Em outra dinâmica de Sincerão, eles também trocaram farpas com Diego e Dani Hypolito, declarando a rivalidade entre eles no jogo.

Ed chegou a ter uma breve discussão com Guilherme, o genro de Delma. O palhaço pôde puxar a dupla para disputarem o Paredão juntos, o que os chateou, principalmente pela justificação utilizada.

Os dois não venceram nenhuma das provas de Líder ou Anjo que aconteceram no reality até então.