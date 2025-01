Regiane Alves posta foto de maiô e recebe elogios: 'Linda demais'

Seguidores da artista encheram o post com elogios. "Como você é linda", disse uma fã. "Linda demais, meu Deus do céu", comentou outro seguidor. "Essa menina é presente do céu, que Deus pintou e jogou fora o pincel", opinou outro rapaz.

A estrela de Vai Na Fé também curtiu momentos com os filhos no fim de semana. Regiane levou os filhos ao teatro e celebrou a ocasião. "Por mais que reclamem, haja paciência nossa. Mas no final do dia, ouvir 'Foi muito legal, mãe!' já valeu a pena! A arte salva", contou a atriz.