Reconheceu? Musa da abertura de 'Tieta' faz participação em 'Beleza Fatal'

Com "Tieta" em exibição no Vale a Pena Ver de Novo, Isadora aparece apenas rapidamente nas tardes da Globo. Por causa da nudez, a emissora optou por não exibir a abertura da trama, mostrando apenas um pequeno trecho no encerramento dos capítulos.

Ribeiro participou de várias produções globais nos anos 1990, como "Mulheres de Areia" e "Torre de Babel". Antes de "Beleza Fatal", sua última participação nas novelas foi em "Amor e Revolução" (SBT), em 2011.