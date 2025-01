Próxima novela das 7 inicia gravações com Clara Moneke e Tony Ramos

Compareceram no workshop nomes como Clara Moneke, Tony Ramos, Suely Franco, Marcello Novaes, Marcos Pasquim, Rafa Vitti, Giovanna Lancellotti, L7nnon, entre outros talentos. Além disso, a autora Rosane Svartman, o diretor artístico Allan Fiterman e suas equipes estiveram presentes.

Um dos momentos mais emocionantes do dia foi a fala do veterano Tony Ramos, que destacou o papel do ator para além da televisão. "Estou muito feliz de estar aqui, nesse trabalho com a Rosane [Svartman] e Allan [Fiterman]. Sou um ator de ofício há 60 anos, que vive e respeita a profissão. Para mim, fazer novela é continuar acreditando no produto, sabendo que ele fornece empregos e entretenimento para tantas pessoas. Penso na minha querida mãe, que tem 95 anos, e vê televisão nesse horário das sete. Faço novela pensando nela e em tantas outras pessoas... Nossa missão é maior do que vocês imaginam. Devemos dar o nosso melhor, com a disciplina agradável do humor", disse Tony.

Giovanna Lancellotti, Clara Moneke e Haonê Thinar Imagem: Manoella Mello/Globo

Qual é a história de 'Dona de Mim'?

Todo mundo tem feridas que só o amor consegue remendar. São as mais profundas, aquelas que sempre tentamos esconder, mas que nos acompanham dia e noite.

Leona (Clara Moneke) é uma jovem alto astral e de coração gigante, que vive na correria, sempre enrolada com grana. Ela convive com uma dor imensa que tenta a todo custo não revelar.