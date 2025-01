Molina voltou e causará a desgraça de 3 personagens em 'Mania de Você'

A volta de Molina (Rodrigo Lombardi) em "Mania de Você" (Globo) vai representar um fim trágico de alguns personagens.

O que vai acontecer

Um dos primeiros a morrer pelas mãos de Molina é um galerista chamado Leonardo, comparsa do vilão. Ele comerá um bombom envenenado pouco antes de Luma (Agatha Moreira) chegar no local.