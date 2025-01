Fernanda Torres fala de Vani e Fátima e vive 'sonho' com desfile em Paris

@voguebrasil #VogueNaCouture: Marcando presença no desfile de alta-costura da #Chanel, #FernandaTorres conversou com a Vogue em sua primeira semana de moda em #Paris. Enquanto "Tapas e Beijos" passou a ocupar o posto de série mais assistida do #Globoplay este mês, quase 14 anos após sua estreia, a atriz que concorre ao Oscar fala sobre esse resgate de alguns de seus personagens mais icônicos - e sobre os inesquecíveis figurinos de #Vani e #Fátima. "Mereciam uma passarela dessas", brinca. Fernanda, que brilhou em tapetes vermelhos pelo mundo durante a temporada de premiações, ao lado do stylist Antonio Frajado, conversa também sobre sua relação com a moda e a moda enquanto ferramenta para apresentar a si e a sua personagem, além de contar detalhes do look escolhido para o dia de hoje, parte da coleção de Métiers d'Art da Chanel. #AltaCostura #HauteCouture ? som original - Vogue Brasil