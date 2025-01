Ex-BBBs Lucas Pizane e Giovanna Lima revelam se têm planos de casamento

Lucas Pizane, 23, compareceu com a namorada, Giovanna Lima, 28, à Noite da Aclimação, que está rolando nesta terça-feira (28) em Salvador (BA).

O que aconteceu

Giovanna afirmou que a distância - ela mora em São Paulo, ele na Bahia - não tem sido um problema para a relação do casal. "Não temos vontades urgentes. Ficamos entre Bahia, Minas Gerais [cidade natal dela] e São Paulo. Passamos umas poucas semanas sem nos ver, mas, quando estamos juntos, passamos muito tempo a dois", explicou ela à revista Quem. "Conseguimos descobrir o segredo de cultivar nossa relação mesmo distantes. Toda vez que nos vemos, tem aquela saudade gostosa, aquela lua de mel eterna [risos]. É desafiador, mas estamos tirando de letra", concordou Pizane.

Os pombinhos garantem nunca ter se importado com haters que não apostavam na durabilidade do romance. "Simplesmente só vivemos nossa vida e prezamos pela resposta ser sempre nosso amor. A alegria é sempre a melhor vingança. E não se importar, se blindar disso, com nosso carinho e afeto um pelo outro", detalhou Lucas.