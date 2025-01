Enquete UOL BBB 25: decimais devem decidir qual dupla será eliminada

Nesta terça-feira (28) acontecerá a segunda eliminação do Big Brother Brasil 25. Enquanto Diego e Daniele Hypolito não correm nenhum risco, as duplas Vitória Strada e Mateus, e Raissa e Edilberto, enfrentam uma disputa acirrada.

O que diz a enquete

Segundo o levantamento realizado hoje, com base na enquete UOL, às 17h30, Vitória Strada e Mateus seriam os segundos eliminados da edição. Com um pequeno aumento na porcentagem, eles sairiam com 48,44%.