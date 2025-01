Diogo Nogueira diz por que ele e Paolla Oliveira não pensam em ter filhos

Diogo Nogueira, 43, explicou motivo para ele e Paolla Oliveira, 42, não terem filhos.

O que aconteceu

O cantor afirmou que o plano de aumentar a família ainda é distante. "Somos muito sinceros um com o outro. Debatemos e conversamos bastante sobre o futuro e esse é um dos pontos [ter filhos]. Até porque já nos engravidaram umas 10 vezes, né? Ela tem as questões dela e eu tenho as minhas também. E achamos que não é o momento para isso.", disse em entrevista à GQ.

O artista ressaltou que o casal não tem pressa de ter filhos e estão bem caso não tenham. "Acredito que um dia possa chegar esse momento e se não acontecer também está tudo certo. O mundo está completamente de cabeça para baixo. As inteligências artificiais fazem coisas absurdas e as pessoas estão adoecendo".