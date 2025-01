Cunhado de Carlinhos Maia perde guarda do filho após prisão

Ela ainda disse que só pensa no bem de seu filho. "Sou mãe e zelo pelo bem do meu filho. Quero apenas que ele entenda que as atitudes dele podem atrapalhar o desenvolvimento do filho e gostaria que ele zelasse pelo Miguel".



Emily apontou, ainda, que a guarda compartilhada precisa vir com o bom convívio entre os pais da criança. "Uma guarda compartilhada requer bom convívio de pai e mãe, pelo bem da criança, o que não vinha acontecendo desde dezembro, com vários ataques contra a minha pessoa de forma gratuita, e várias exposições desnecessárias. Inclusive, até para uma assinatura na escola precisa de ambos os pais. A guarda unilateral é fundamental nesse momento. Os últimos acontecimentos foram o estopim para que a justiça tomasse uma atitude provisoriamente", afirmou, se referindo à prisão de Babal. "Nada impede que após uma conversa entre adultos PELO BEM DO NOSSO FILHO, quando tudo isso passar, para que tudo se resolva, assim espero!", finaliza.