BBB 25: Joselma critica atitudes de Edilberto: 'Odeio traição'

Indicada no Contragolpe do Big Fone na formação do último Paredão, Joselma de Edilberto e Raissa no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Os emparedados foram indicados por Camilla e Thamiris, que atenderam o Big Fone. Eles tinham direito a um Contragolpe e puxaram Delma e Guilherme, que se livraram da berlinda no Bate-Volta.