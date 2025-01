Arleane e Marcelo, primeiros eliminados do BBB 25, revelam torcida

Arleane e Marcelo, a primeira dupla eliminada do BBB 25, participaram do Big Show desta segunda-feira (27) e revelaram suas impressões sobre os rumos do reality.

O que aconteceu?

Durante a conversa com a apresentadora Ana Clara, eles apontaram Diego como o principal candidato ao prêmio. "O queridinho do momento é o Diego", comentou Arleane. "Ele é super engraçado, é autêntico. A galera gosta, mesmo com os erros e acertos, porque nós somos assim, né? E ele entrou sem medo. Agora bateu esse medinho dele e, na mesma hora, ele revigora, ele reage, e isso é muito legal", continuou.