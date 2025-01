Vivi Winkler, musa da Vila Isabel, faz treino intenso na Barra da Tijuca

Em preparação para fazer bonito na avenida, Vivi está fazendo aulas de samba, dedicando duas horas, três vezes por semana. "Uma musa precisa apresentar um samba charmoso, com gingados e interação com o público. As críticas são parte do caminho para o sucesso. Quem mais criticava hoje comenta minha evolução. Não quero ser perfeita, mas busco sempre o caminho da perfeição".

Imagem: Fabrício Pioyani /Agnews