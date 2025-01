Tomás sofre nova reviravolta e começa a trabalhar em lugar inesperado

No capítulo de terça-feira (28), da novela "Mania de Você" (Globo), Mavi resiste a acreditar que Viola esteja aliada a Volney.

Viola afirma que não desistirá de se vingar de Mavi e encontrar as provas para libertar Rudá. Diana oferece ajuda a Volney, com a condição de que ele se entregue à polícia. Fátima fica comovida com Gael, quando ele afirma que deseja ajudá-la a criar seu filho.

Hugo avisa a Iarlei que Tomás trabalhará na recepção do resort com ele. Daniel sofre com a partida de Michele.