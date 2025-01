Regina Duarte 'volta' à Globo em chamada especial de 'História de Amor'

Regina Duarte, 77, apareceu na Globo, nesta segunda-feira (27), durante chamada da edição especial de "História de Amor".

O que aconteceu

Recado da atriz foi anunciado por Ana Maria Braga, durante o programa Mais Você. "Veja o recadinho da atriz Regina Duarte, que viveu a inesquecível personagem Helena na trama", disse a apresentadora.