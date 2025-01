Marina Ruy Barbosa arranca suspiros com vestido cavado: 'Espetáculo'

Marina Ruy Barbosa, 29, postou um ensaio de fotos nesta segunda-feira (27).

O que aconteceu

A atriz posou para uma série de cliques de uma campanha de verão. Nas imagens, ela aparece com um vestido amarelo cavado de sua própria marca e uma sandália em tons de bege. "Eu amo essa coleção", escreveu ela nos comentários.

Marina também apostou num estilo praiano para as fotos. Em meio ao ensaio, a estrela posou à beira de uma piscina e surgiu com uma toalha de praia amarrada no cabelo.