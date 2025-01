Julgamento do caso Blake Lively x Justin Baldoni só deve acontecer em 2026

Apesar da demora para o julgamento, a expectativa é de que o caso seja resolvido antes, por meio de um acordo — pelo menos na visão do advogado Gregory Doll, especialista entrevistado pela People. "92% dos casos civis são resolvidos com um acordo, então as chances são altas", Doll declarou, citando ainda o midiático julgamento de Johnny Depp e Amber Heard como uma exceção.

O desdobramento mais recente do processo foi um vídeo divulgado pela Wayfarer, produtora de Baldoni, e Bryan Freedman, seu principal advogado, dos bastidores de 'É Assim Que Acaba'. As imagens, que mostram os atores durante a filmagem de uma cena romântica, serviria para comprovar a inocência do cineasta, que estrela o longa ao lado de Blake. A equipe jurídica da atriz argumentou que o vídeo só prova o quão desconfortável ela estava durante as filmagens, principalmente por estar diante de seu chefe durante as cenas.

Blake Lively e seu marido Ryan Reynolds entraram com representação legal contra o advogado de Baldoni.Eles acusam a equipe jurídica de Bryan Freedman, que representa Baldoni legalmente, de divulgar informações falsas sobre o caso. A carta foi enviada ao tribunal pelo casal na terça-feira (21) e, segundo o portal TMZ, solicita uma ordem de proteção para impedir que Freedman e seus subordinados incorram em "conduta imprópria", promovendo uma suposta "campanha de mídia de assédio e retaliação" contra a atriz e seu marido.

Freedman afirmou que não vai se deixar intimidar pela iniciativa da estrela e seu marido, Ryan Reynolds. "Nós jamais seremos intimidados por aqueles que sugerem que nós não podemos defender nossos clientes com fatos puros e não editados", disse ele ao TMZ no sábado (25).