Fã joga calcinha em show de Henrique e Juliano e cantor tem reação

Henrique, 35, da dupla com Juliano, 34, foi surpreendido neste final de semana ao receber um presente inusitado de uma fã.

O que aconteceu

A dupla se apresentava em Aracaju, quando o sertanejo se assustou ao perceber uma calcinha no palco. "Quem foi? Quem jogou isso aqui?", perguntou ele.

A peça íntima foi jogada no meio do palco enquanto o artista cantava e rapidamente ele brincou com as fãs. Esta não é a primeira vez que os dois receberam presentes do tipo no palco.