Glória Pires encanta fãs em fotos sem maquiagem com Cleo: 'Meninas lindas'

Glória Pires, 61, e a filha, Cleo, 42, postaram fotos juntas neste domingo (26).

O que aconteceu

Mãe e filha registraram o fim de semana em meio à natureza com uma série de cliques no Instagram. A veterana da TV surgiu sem maquiagem, dando um beijo no rosto da sua primogênita, fruto do antigo casamento com Fábio Jr.

As atrizes ainda trocaram declarações pelas redes sociais. "Domingo com meu bebê", disse Glória. "Você que é meu bebê. Te amo", respondeu Cleo.