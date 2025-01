Enquete UOL BBB 25: nova parcial mostra reviravolta na votação do paredão

Na próxima terça-feira (28), será revelada a segunda dupla eliminada do Big Brother Brasil 25, em uma disputa acirrada entre os participantes. Edilberto e Raíssa, Vitória Strada e Mateus, além de Daniele e Diego Hypolito, competem pela preferência do público para permanecer no reality show da TV Globo.

O que diz a enquete

No recorte feito às 14h50 desta segunda-feira (27), Edilberto e Raíssa são os mais votados. A dupla de pai e filha aparecia em segundo lugar na parcial anterior. Agora, no entanto, lidera a intenção de votos, com 47,77%.