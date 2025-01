Cristiano Ronaldo se declara no aniversário da esposa: 'Amor nos contagia'

Cristiano Ronaldo, 39, celebrou o aniversário de 31 anos da esposa, Georgina Rodríguez.

O que aconteceu

O craque do time Al-Nassr postou uma foto ao lado da amada nesta segunda-feira (27). No clique, o casal aparece com o rosto coladinho durante um treino na academia.

O jogador de futebol aproveitou a data para se declarar para Georgina. "Para a mãe, companheira, amiga, minha mulher... Feliz aniversário, amor. Sua luz nos ilumina e seu amor nos contagia", escreveu Cristiano no Instagram.