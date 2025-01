Porto-riquenho Bad Bunny divulga música do novo álbum com foto só de toalha

A publicação é uma divulgação do álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'. Desde o lançamento, em 5 de janeiro, o disco está no topo de paradas de sucesso no Spotify e Billboard.

As novas músicas de Bunny formam um conjunto de manifesto político e declaração de amor ao seu país de origem, Porto Rico. Enquanto critica os problemas de infraestrutura do país e critica a relação com os EUA, o artista navega em gêneros de reggaeton e pop e os mais regionais, como a bomba e a plena.