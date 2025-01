Quem é quem em Beleza Fatal? Conheça personagens da 1ª novela original Max

Na segunda fase, Sofia mora com Alec (Breno Ferreira), Lino (Augusto Madeira) e Elvira (Giovanna Antonelli), a família Paixão, em uma vila modesta. Sofia e Alec formam um lindo casal, mas ela pretende se vingar de Lola pelo sofrimento causado à sua mãe.

Sofia (Camila Queiroz) em 'Beleza Fatal' Imagem: Pivô Audiovisual

Lola (Camila Pitanga)

Mulher ambiciosa e cheia de planos, casada com Rubem e mãe de Gabriel. Trabalha como secretária na clínica de Rog (Marcelo Serrado), um médico esteticista, que tem métodos escusos e é amigo de Benjamin (Caio Blat), um cirurgião plástico. Lola se casa com Benjamin, de olho no seu dinheiro e poder. Seu sonho é abrir uma clínica de estética com seu nome, a Lolaland.

Lola (Camila Pitanga) em 'Beleza Fatal' Imagem: Divulgação/Pivô Audiovisual

Elvira (Giovanna Antonelli)

Esposa de Lino e mãe de Alec e Rebeca (Fernanda Marques), Elvira precisa lidar com a tragédia de ter a filha hospitalizada após uma cirurgia plástica malsucedida. Acolhe Sofia ainda criança, após a protagonista fugir da casa de Lola. Se une à jovem em um plano de vingança contra Lola e a família Argento.