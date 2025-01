Perfil compara 'Ainda Estou Aqui' com episódio de 'Os Simpsons'

Um perfil do TikTok comparou o filme "Ainda Estou Aqui" com um episódio de "Os Simpsons" que se passa no Brasil.

O que aconteceu

O perfil chamado Cinema Singularity, do produtor de conteúdo Bike Bedard, de Los Angeles, está comparando os filmes indicados ao Oscar com cenas de "Os Simpsons". A comparação envolveu os 10 filmes: 'Anora', 'O brutalista', 'Um completo desconhecido', 'Conclave', 'Duna: Parte 2', 'Emilia Pérez', 'Ainda estou aqui', 'Nickel boys', 'A substância' e 'Wicked'.

"Ainda Estou Aqui" foi comparado com o episódio "Blame it on Lisa", da décima terceira temporada. Na ocasião, a família Simpson desembarca no Brasil atrás de um órfão chamado Ronaldo, que seria afilhado de Lisa.