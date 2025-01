Luciano Huck revela acidente na infância: 'Nunca contei na TV'

O comunicador caiu e perdeu dois dentes da frente após o episódio. "Eu tentei decolar da máquina de lavar de casa e obviamente eu não decolei. Aí eu caí de boca no chão. Esses dois dentes caíram", mostrou.

Luciano ficou apenas com o que chamou de "dentes de panela", com buracos, até ir ao dentista. "Sabe quando você faz obturação? Eu tinha esses dois dentes da frente de ferro, tipo metálico. [...] Só que era muito pequeno. Aí o dentista colocou os dentes de volta com o dente de panela, que durou até uns 7 anos", recordou.

Dona Déa tirou sarro do apresentador e brincou com ele. "Como que caiu de boca com esse nariz?", disse ela. "Dona Déa, a senhora não sabe que com o tempo cresce o nariz e a orelha? Meu nariz era pequeno", rebateu o comunicador.