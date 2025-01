Diego e Daniele Hypolito imunizam Aline e Vinícius no 2º Paredão do BBB 25

Diego e Daniele venceram a Prova do Anjo no último sábado (25). A dupla de irmãos realizou a dinâmica mais rapidamente que os concorrentes, em apenas 1:8.314. O segundo lugar ficou com Mateus e Vitória Strada (1:8.938) e a terceira posição com Eva e Renata (1:9.868).

Eles escolheram as duplas Joselma e Guilherme, Giovanna e Gracyanne Barbosa para o Almoço do Anjo. Já os amigos Maike e Gabriel foram selecionados para o Castigo do Monstro.

