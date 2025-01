BBB 25: Vitória Strada tem crise de choro: 'A gente sempre vai ser opção'

Após conversar com o Líder Diogo Almeida sobre a formação do Paredão deste domingo (26) no BBB 25 (Globo), Vitória Strada tem uma crise de choro.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A atriz foi para perto de sua dupla, Mateus, e caiu em prantos. "Ai, amiga. Não chora, por favor. Calma, calma. Essa leveza é o que importa", tenta tranquilizar o arquiteto.