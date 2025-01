Vilma analisa possível nova aliança de Diego no BBB 25: 'Bobinho'

No BBB 25 (Globo), Vilma analisou uma possível aliança de Diego Hypolito com Camilla e Thamiris.

O que aconteceu

Em um papo no Apê do Líder, Raissa comentou com os VIPs que viu Camilla chamando Diego para perto, para que o atleta não ficasse sozinho. Diogo, então, afirmou que existe uma suposta divisão entre os atuais membros do VIP e da Xepa.