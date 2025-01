BBB 25: Por que o big fone vai tocar novamente no domingo? Entenda

Em poucos minutos antes da formação do segundo paredão do BBB 25 (Globo), o big fone vai tocar novamente e interferir diretamente na formação do paredão. Inicialmente, ele tocaria apenas no sábado (25).

O que aconteceu

No sábado (25), quando Maike atendeu o big fone ele descumpriu o castigo do monstro. O brother não estava segurando a boneca Maria Eugênia.