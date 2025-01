BBB 25: Maike avalia anulação do Big Fone: 'Talvez seja melhor'

Em conversa com o Líder Diogo Almeida, Maike reage à anulação do Big Fone do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O brother havia garantido imunidade para ele e Gabriel, sua dupla, além de ter indicado Diego e Daniele Hypolito ao Paredão. Com a decisão da produção, nada disso está valendo e o Big Fone irá tocar novamente - este último detalhe, no caso, só o público sabe.