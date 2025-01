BBB 25: Líderes Diogo Almeida e Vilma indicam Vitória Strada e Mateus

Os Líderes Diogo Almeida e Vilma indicaram Vitória Strada e Mateus no segundo Paredão do BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Aline e Vinícius, Vitória e Mateus e Camilla e Thamiris estavam na Mira. A dupla de irmãs, no entanto, atendeu o Big Fone e ficou imune esta semana. A policial militar e o produtor de eventos foram imunizados pelos Anjos Diego e Daniele Hypolito.