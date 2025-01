BBB 25: Diego Hypolito diz que dupla deve ser imunizada por ele e Daniele

Diego e Daniele Hypolito dão a entender que já fizeram a escolha de qual dupla será imunizada no Paredão deste domingo (26) no BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Anjos da semana, os irmãos expressam vontade em imunizar Aline e Vinicius. "Eu tinha falado para você (Guilherme) que eu iria te dar a questão do Anjo, mas, possivelmente, eu quero dar para Aline e Vinícius, porque estão em mais risco", explicou o atleta.