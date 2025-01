BBB 25: Diego e Daniele Hypolito definem voto: 'É mais vantajoso'

Pouco antes da formação do Paredão do BBB 25 (Globo), Diego e Daniele Hypólito se reuniram para decidir em quem vão votar.

O que aconteceu

Os irmãos, que são Anjos da semana, concordaram em dar a imunidade para Aline e Vinícius. Os dois lembraram que já foram salvos pela dupla na votação anterior.