BBB 25: Big Fone toca, Camilla e Thamiris atendem e põem dupla no Paredão

Camilla e Thamiris resolveram indicar Edi e Raíssa por já terem vivenciado atrito com eles antes. "Para mim, é muito difícil, porque gosto de tudo mundo, mas acho coerente seguir com quem já tivemos o mínimo de atrito. Para mim, faz mais sentido", disse Thamiris na ocasião.

O segundo Paredão do BBB 25 será formado ao longo do programa deste domingo. Na eliminatória que será decidida na terça-feira (28), Edi e Raíssa disputarão a permanência na casa com outras duas duplas.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne