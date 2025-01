Diego se preocupa após Presente do Anjo do BBB 25: 'Estavam sérios'

Daniele e Diego Hypolito se emocionaram durante o Almoço do Anjo do BBB 25 (Globo) neste domingo (26). No entanto, ao assistir aos vídeos do Presente do Anjo, o atleta ficou preocupado com sua família.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Daniele e Diego convidaram as duplas Guilherme e Joselma e Gracyanne e Giovanna para o almoço. Antes de comer, todos assistiram ao Presente do Anjo.