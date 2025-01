BBB 25: Aline e Vinícius comentam papo com Diogo Almeida: 'Não fiz nada'

Após terem conversas separadas com Diogo Almeida, Aline e Vinícius se juntam para comentar as impressões do papo no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Vinícius inicia contando o que o ator considerava o promotor de eventos uma pessoa controladora. "Eu falei: 'Não, pelo contrário'". Aline concorda: "De forma alguma, velho. Eu falei para ele: 'Ele é completamente diferente'".