Yasmin Brunet usa biquíni verde e amarelo para curtir dia de verão

Yasmin Brunet apostou em um biquíni verde e amarelo para curtir o sábado (25).

O que aconteceu

A modelo fez um clique na frente do espelho usando um biquíni verde e amarelo bem fininho. "Made in BR", escreveu ela na legenda, fazendo referências as cores do Brasil em seu look.

A imagem chamou atenção dos seguidores da artista que encheram os comentários de elogios. "Como é linda minha musa", escreveu um. "Tá maravilhosa", comentou outro.