Xand Avião revela que usava megahair no início da carreira; veja foto

Xand Avião, 42, revelou que já usou megahair no início de sua carreira.

O que aconteceu

A decisão foi tomada pelo dono da banda da qual o cantor fazia parte, para igualar ao estilo de outros artistas de forró. "Eu usava megahair. O dono da banda mandou colocar, eu tinha que colocar", disse em entrevista ao Caldeirão com Mion deste sábado (25).

A esposa do artista, Isabele Temóteo, foi quem fez o marido deixar o estilo para trás. "Eu mandei tirar no dia", contou ela, que ainda brincou sobre as mudanças do visual do cantor desde então. "Eu comprei na planta", afirmou.