Marcos Mion leva susto com faíscas no Caldeirão: 'Espetinho de filé Mion'

Marcos Mion, 45, levou um susto durante o Caldeirão (Globo) deste sábado (25).

O que aconteceu

O apresentador foi surpreendido com um disparo de faíscas durante a gravação. Os efeitos especiais faziam parte do encerramento de uma apresentação da atriz Mell Muzzillo no quadro "Caldeirokê".

Após o susto, Mion explicou o que aconteceu. "Quase que fez espetinho de filé Mion agora. Eu estava moscando aqui ó, bem do lado do fogo, olhando: 'Que legal'", disse ele.