Lidia Brondi e Cássio Gabus Mendes se beijam no retorno do ator ao teatro

Lidia Brondi, 64, prestigiou o marido, Cássio Gabus Mendes, 63, no retorno do ator ao teatro, no Procópio Ferreira, em São Paulo.

O que aconteceu

Depois de 30 anos dedicados exclusivamente à televisão, Cassio Gabus Mendes volta ao teatro com a comédia "Uma Ideia Genial". Escrita originalmente pelo francês Sébastien Castro, a peça estreou em 2003 em Paris e explora coincidências absurdas e o poder do ciúme.

Além de Cássio, o elenco conta com Ary França, Suzy Rego e Zezeh Barbosa. O espetáculo ganhou dois prêmios Molière, em 2003, incluindo o de Melhor Comédia.